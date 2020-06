StopCovid : plus d'1 million de téléchargements en 4 jours

Clubic.com

Disponible depuis le 2 juin, l'application de suivi de contact a suscité la curiosité des Français, provoquant la satisfaction du secrétaire d'État Cédric O, l'un des porteurs du projet.

Alors que l'épidémie de coronavirus est progressivement en train de perdre du terrain en France, entraînant une diminution quotidienne du nombre de décès (13 sur les 24 dernières heures en milieu hospitalier, le plus faible bilan quotidien depuis le 14 mars) et du nombre de personnes en réanimation, beaucoup se demandaient comment StopCovid serait accueillie par le public. Et les curieux semblent être au rendez-vous.

1 million « d'activations » du mardi au samedi

Samedi matin, Cédric O s'est fendu d'un message, sur Twitter, dans lequel il a indiqué qu'« en 4 jours, l'application StopCovid a été activée 1 million de fois ». On rappelle que l'application est disponible depuis le mardi 2 juin en France, non sans un retard à l'allumage pour la version iOS qui, on vous rassure, est depuis bien disponible. Un honorable début d'exploitation pour l'appli du gouvernement, qui martèle depuis plusieurs semaines ne pas avoir d'objectif concret, mais qu'une activation par 10% des habitants d'une agglomération pourrait contribuer à freiner l'épidémie de maladie à Covid-19.

Le secrétaire d'État chargé du Numérique semble donc apprécier l'enthousiasme des Français pour cet outil dont la communication a été soutenue, qui a fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale puis au Sénat, et qui aura suscité la polémique face aux craintes que StopCovid ne soit qu'une application de tracking pur et qu'elle souffre de failles de sécurité dénoncée par des développeurs.

Dès mercredi, soit le lendemain de la mise en ligne pour le grand public de StopCovid, l'application avait déjà été « activée » 600 000 fois.

« Activations » ne signifie pas « utilisateurs actifs »

Certains ont eu le doute sur la communication de Cédric O : ce million d'activations n'a-t-il pas été confondu avec un million de « téléchargements » ? Interrogé par nos confrères de l'AFP dans la foulée de son annonce du week-end, le secrétaire d'État a bien confirmé qu'il s'agissait d'activations, et non de simples téléchargements.

Un million de personnes ont donc téléchargé mais aussi lancé au moins une fois l'application. Sauf qu'en réalité, on ignore le nombre exact d'utilisateurs ayant appuyé sur le bouton « J'active StopCovid » de l'application. C'est cette donnée-là qui permettrait d'être plus proche de la réalité, sauf que cette dernière ne transite pas jusqu'au serveur central. Il est donc impossible de connaître véritablement le nombre d'utilisateurs actifs de StopCovid, beaucoup ayant pu lancer l'application sans l'activer, ou bien lancer l'activation et la désactiver quelques minutes, quelques heures ou quelques jours plus tard.