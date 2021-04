Bouygues Telecom et H4D dévoilent une cabine de télémédecine connectée en 5G

Depuis le mois de mars 2020, H4D a plus que doublé le nombre d'installations dans les collectivités et les structures hospitalières. Aujourd'hui, l'entreprise a également déployé plus de 50 de ses cabines de télémédecine dans des départements comme l'Ain, la Seine-et-Marne et l'Essonne.

« Rendre encore plus accessible et fiable notre technologie grâce à la 5G permet de confirmer notre ambition de créer des projets de santé pérennes et d’offrir au patient et au médecin une expérience unique, notamment grâce à des échanges haute-définition et sécurisés » a déclaré le docteur Franck Baudino.