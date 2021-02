Withings vous assure un suivi de santé à distance grâce à ses premiers produits à connexion cellulaire

Les appareils conçus par Withings sont aujourd'hui mis à profit par certains médecins pour continuer à analyser l'état physique d'un patient sur le long terme.

La balance connectée Body est par exemple utilisée pour détecter d'éventuelles variations de poids chez les patients atteints d'insuffisance chronique et éviter ainsi une hospitalisation. Le tensiomètre, lui, peut être utilisé pour les personnes souffrant d'hypertension.

Avec la pandémie de Covid-19, les consultations en télémédecine ont connu une véritable explosion, mais Withings souhaite avec ces deux nouveaux produits aller bien plus loin et permettre un accompagnement sur le long terme des patients, qui éviterait en outre des consultations régulières et contraignantes. Actuellement l'entreprise participe à une expérimentation au sein du programme ETAPES qui compte 21 000 patients.

« Avec ce nouveau lancement, notre objectif est ainsi de montrer aux décisionnaires français que tout est prêt pour le développement massif de la télémédecine dans notre pays », ajoute Éric Carreel, Président-fondateur de Withings.