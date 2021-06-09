Quand le spécialiste des montres connectées sport se décide à produire un pèse-personne connecté, ça donne l’Index S2. Résolument tournée vers le haut de gamme, cette balance intelligente conviendra avant tout aux personnes qui ont déjà un pied dans l’écosystème Garmin.

Visuellement, l’Index S2 fait penser à la Terraillon Master Coach avec sa dalle en verre sombre et ses courbes arrondies. Le modèle américain est toutefois plus compact, se glissant plus aisément sous les meubles aux dimensions très réduites.

L’Index S2 se démarque aussi de la concurrence avec son écran LCD de toute beauté. C’est l’un des seuls du marché à être en couleur et à afficher des graphiques en haute résolution. Visuellement, c’est le top. Malheureusement, on a peu de contrôle sur les données affichées, on ne peut pas modifier l’ordre d’apparition des métriques. Malgré ça, on ne peut que saluer le travail de Garmin sur l’écran de sa balance.

En revanche, c’est moins folichon du côté de l’application. En effet, Garmin Connect ne propose pas vraiment d’analyse poussée des données. L’application mobile de la marque américaine se contente de nous balancer les graphiques sans plus d’infos. Pour une marque spécialisée dans le sport, ça fait tache…

Dans l’idéal, il sera donc avisé de coupler l’usage de l’Index S2 avec une montre sport de la marque. De cette façon, vous pourrez mettre facilement en relation toutes les métriques relevées par les appareils de chez Garmin. Nous vous conseillons aussi d’attendre des promotions avant de craquer pour cette balance. Malgré ses atouts, elle est difficile à recommander à son prix de base de 149 euros.