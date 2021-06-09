La santé occupe une place grandissante dans les préoccupations du quotidien. Mieux s’alimenter, rester actif, limiter l’alcool ou le tabac : autant d’habitudes essentielles pour préserver sa forme. Dans cette démarche, le suivi régulier du poids peut devenir un vrai moteur pour atteindre ses objectifs bien-être. Les balances connectées s’imposent alors comme des alliées précieuses, grâce aux nombreuses données corporelles qu’elles permettent de mesurer. Découvrez notre sélection des meilleures balances intelligentes du moment.
Depuis quelques années, alors que la santé et le bien‑être deviennent des préoccupations quotidiennes, les balances connectées s’imposent comme des alliées précieuses. Bien au‑delà du simple poids, elles permettent aujourd’hui de suivre votre composition corporelle (IMC, masse grasse, hydrique, musculaire, etc.) tout en synchronisant les données avec une application mobile.
Dans ce comparatif, nos experts ont passé au crible 5 modèles disponibles sur le marché, évaluant la précision des mesures, la richesse des fonctionnalités, la convivialité des applications, ainsi que la fiabilité des connexions (Wi‑Fi, Bluetooth, etc.).
De l’entrée de gamme au haut de gamme, retrouvez ici les meilleures balance connectées de 2025, pour vous aider à faire le bon choix et adopter un suivi santé adapté à ton mode de vie.
Quelle est la meilleure balance connectée en 2025 ?
- La balance la plus abordable : Xiaomi Mi Body Composition Scale 2
- Le meilleur rapport qualité / prix : Withings Body Smart
- Le Top du Top de la balance connectée : Withings Body Scan
- Une balance haut de gamme dans l'écosystème Garmin : Garmin Index S2
- Une balance connectée pour les petits budgets : Amazfit Smart Scale
Comme tout objet connecté, une balance intelligente enregistre différentes données et les centralise dans une application mobile dédiée. Son utilisation reste très proche de celle d’une balance classique : il suffit de se peser régulièrement. La différence, c’est que vous accédez à bien plus d’informations que le simple poids. La plupart des modèles permettent d’estimer la masse grasse, musculaire ou hydrique.
Le suivi de ces indicateurs semaine après semaine offre une vision précise de l’évolution de votre IMC (Indice de Masse Corporelle) et vous aide à vérifier que vous restez dans une zone de santé optimale. Les applications associées fournissent par ailleurs des conseils personnalisés pour ajuster vos habitudes et maintenir un poids équilibré.
Avant l’achat, plusieurs critères peuvent aussi peser dans la balance : alimentation par piles ou batterie, compatibilité Wi-Fi et/ou Bluetooth, ainsi que le nombre de métriques relevées selon les modèles. Pour vous guider, nous avons réalisé ce comparatif afin de vous présenter les meilleures balances connectées de l’année.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 : la balance connectée à tout petit prix
- Design tout en sobriété
- Écran LED invisible
- Relevé de 13 données différentes
- Jusqu’à 16 profils gérés
- Peut peser de petits objets
- Écran LED trop minimaliste
- Application Mi Fit un peu brouillonne et parfois mal traduite
- Certaines données imprécises et/ou mal exploitées par l’appli Mi Fit
- Transmission par Bluetooth peu confortable
Hors de question pour vous d’investir plus de 50 euros dans une balance connectée ? Dans ce cas, tournez-vous vers le pèse-personne Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Derrière ce nom à rallonge se cache la moins onéreuse des balances intelligentes du moment.
Commercialisée aux alentours de 20 euros, cette machine conviendra parfaitement aux petits budgets. Bien entendu, vous vous doutez qu’il va falloir faire quelques concessions. La connexion est ainsi limitée au Bluetooth, ce qui oblige à ouvrir l’application Mi Fit à chaque pesée, faute de quoi vous risquez de ne pas recevoir les données envoyées par la balance chinoise.
On reprochera aussi à l’écran LED le manque d’infos affichées. Celui-ci n’affiche que votre poids. Pour le reste, il faut passer par un smartphone. Xiaomi fait d’ailleurs très fort en nous proposant pas moins de 13 métriques différentes. Vous pouvez ainsi connaître votre poids idéal, votre pourcentage de protéines en plus des classiques masses grasses, hydriques et osseuses.
Il faut malheureusement déplorer un manque de précision dans certains relevés. La balance Xiaomi n’est pas aussi précise que ses concurrentes. La navigation au sein de l’application n’est pas non plus des plus aisées. Mais avec la gestion de 16 profils et un prix inférieur à 20 euros, difficile de faire des reproches à la Mi Body Composition Scale 2.
Withings Body Smart : le meilleur rapport qualité/prix de 2024
- Conception de qualité
- Le mode Yeux Fermés, très malin
- Simple, efficace et fonctionnel
- L’écran couleur
- Le prix, 99 € « seulement » !
- Pas de batterie, mais 4 piles AAA
- Moins de fonctionnalités que sur les modèles haut de gamme (forcément)
Avec son prix contenu de 99 €, cette nouvelle Body Smart pouvait laisser présager une balance connectée un peu « low cost ». Il n’en est rien ! La finition est exemplaire, la configuration et l’utilisation sont toujours aussi simples, et la pesée est à la fois fiable et précise.
Certes, il ne s’agit pas d’une station de santé connectée (comme la Body Scan), mais la Body Smart se focalise sur l’essentiel (le suivi de la pesée) avec en prime un mode Yeux Fermés malin et très bien conçu pour tous ceux qui seraient un peu complexés par leur poids. Ne vous laissez pas duper par son prix, la Body Smart est une excellente balance, avec toutes les fonctions de base nécessaires, et même un peu plus encore. Du tout bon !
Withings Body Scan : le top du top de la balance
- Conception de qualité
- Toujours aussi simple à configurer et à utiliser
- Les comptes rendus ultra complets
- Une pesée très précise
- Un électrocardiogramme à 6 dérivations à chaque pesée
- Le nouvel écran couleur
- Les traces de doigts ou de pieds
- Un abonnement Health+ qui peut agacer
- Une balance à 399 euros quand même
Proposée à 399 euros, la Body Scan se décrit comme le « pèse-personne connecté le plus avancé à ce jour » chez Withings. À l'usage, force est d'admettre que la nouvelle balance du groupe français ne déçoit pas et permet d'accéder, à chaque pesée, à des paramètres vitaux jamais vus sur une balance.
Plus qu'une balance, la Body Scan est une véritable station de santé connectée et se destine à celles et ceux qui souhaitent surveiller leur santé de (très) près, en plus de bénéficier d'un suivi très précis et complet de leur poids. Certes, le ticket d'entrée est salé, et l'abonnement Health+ peut paraître un brin mesquin, mais on tient clairement là la Rolls des balances connectées, la plus complète, la plus aboutie, et forcément la plus chère, de toute la gamme Withings.
Garmin Index S2 : une balance connectée qui fait le taff
- Design compact
- Écran couleur d’excellente qualité
- Gère jusqu’à 16 profils
- Affichage de l’écran personnalisable
- Modèle bleu nuit salissant
- Pas moyen de comparer les courbes
- Application un peu trop légère
- Prix élevé
Quand le spécialiste des montres connectées sport se décide à produire un pèse-personne connecté, ça donne l’Index S2. Résolument tournée vers le haut de gamme, cette balance intelligente conviendra avant tout aux personnes qui ont déjà un pied dans l’écosystème Garmin.
Visuellement, l’Index S2 fait penser à la Terraillon Master Coach avec sa dalle en verre sombre et ses courbes arrondies. Le modèle américain est toutefois plus compact, se glissant plus aisément sous les meubles aux dimensions très réduites.
L’Index S2 se démarque aussi de la concurrence avec son écran LCD de toute beauté. C’est l’un des seuls du marché à être en couleur et à afficher des graphiques en haute résolution. Visuellement, c’est le top. Malheureusement, on a peu de contrôle sur les données affichées, on ne peut pas modifier l’ordre d’apparition des métriques. Malgré ça, on ne peut que saluer le travail de Garmin sur l’écran de sa balance.
En revanche, c’est moins folichon du côté de l’application. En effet, Garmin Connect ne propose pas vraiment d’analyse poussée des données. L’application mobile de la marque américaine se contente de nous balancer les graphiques sans plus d’infos. Pour une marque spécialisée dans le sport, ça fait tache…
Dans l’idéal, il sera donc avisé de coupler l’usage de l’Index S2 avec une montre sport de la marque. De cette façon, vous pourrez mettre facilement en relation toutes les métriques relevées par les appareils de chez Garmin. Nous vous conseillons aussi d’attendre des promotions avant de craquer pour cette balance. Malgré ses atouts, elle est difficile à recommander à son prix de base de 149 euros.
Amazfit Smart Scale : une balance connectée à petit prix
- Design élégant
- Gestion du rythme cardiaque
- Écran LCD personnalisable
- Application pas toujours bien traduite
Amazfit est une marque chinoise qui rencontre un succès croissant ces dernières années. D’abord connue pour ses smartwatches, elle a étoffé son catalogue pour viser d’autres domaines, dont les balances connectées. Ainsi est née l’Amazfit Smart Scale, un pèse-personne intelligent qui mise sur son prix bas pour se démarquer.
Vendue à moins de 50 euros, cette balance connectée ne laisse pas indifférent. Même si elle est salissante, la dalle en verre sombre arbore un dégradé du plus bel effet. L’écran LCD de 3,4" intégré donne un affichage immédiat de huit données différentes : poids, graisse, eau, os, IMC… Vous pouvez personnaliser cet afficheur en choisissant parmi 14 métriques celles qui vous intéressent le plus. L’Amazfit Smart Scale vous permet même de suivre votre rythme cardiaque. Une fonction sympathique mais pas aussi évoluée que sur la Withings Body Cardio.
La balance chinoise se fait fort de regrouper toutes vos données importantes au sein de l’application Zepp. Parfois mal traduite, celle-ci se révèle souvent brouillonne. Malgré ça, vous pourrez avoir un aperçu assez précis de vos tendances de corps grâce à de nombreux graphiques. Cerise sur le gâteau, la Smart Scale utilise aussi bien la connectivité Bluetooth que Wi-Fi, ce qui offre un grand confort à l’utilisation. Pour moins de 50 euros, cette balance connectée est donc à considérer si vous n’avez pas un gros budget et que vous n’avez pas peur de faire quelques concessions sur l’application mobile.
Balance connectée : les réponses à toutes vos questions
Quelle balance connectée choisir ?
Le choix de votre future balance connectée dépendra de plusieurs critères. Comme souvent, le prix est le nerf de la guerre. Un pèse-personne intelligent coûte généralement bien plus cher qu’une balance classique.
Vous devrez aussi faire attention aux caractéristiques de votre balance comme les données corporelles relevées, le mode de connexion, la présence ou non d’un écran, la compatibilité de l’application avec votre smartphone Android ou iOS, le nombre de profils pris en charge…
Plus votre budget sera élevé, plus vous aurez accès à des fonctionnalités avancées. Reste à savoir si vous en avez vraiment besoin. Réfléchissez bien à vos usages et aux concessions que vous êtes prêt à réaliser avant tout achat.
Comment la balance calcule la masse graisseuse ?
Les balances connectées fonctionnent toutes sur le même principe : l’impédance bio-électrique. En diffusant un très léger courant électrique dans le corps de l’utilisateur via des électrodes placées au niveau des pieds, elles détectent l’impédance – qui est la résistance à un courant alternatif – et calculent de cette façon le taux de masse grasse. Avec divers algorithmes, les balances connectées effectuent aussi le calcul de votre masse d’eau et de votre masse osseuse.
Il convient toutefois de garder à l’esprit que la plupart des données fournies par les balances intelligentes sont basées sur des moyennes génériques en fonction du poids total et de l’âge de l’utilisateur. Impossible d’avoir un poids précis pour chaque masse séparée via la bio-impédance. Toutefois, les balances connectées sont très pratiques pour avoir un aperçu de vos tendances sur le long terme. Vous aurez aussi une meilleure appréciation de votre IMC. Par exemple, une personne très musclée pourra avoir un IMC supérieur à la moyenne, sans pour autant que cela soit nocif pour sa santé, le poids étant réparti dans les muscles plutôt que la graisse. Les balances connectées sont donc idéales pour les personnes qui suivent un rééquilibrage alimentaire ou font du sport.
Notez que les balances qui utilisent le système de bio-impédance électrique ne sont pas recommandées aux personnes porteuses de pacemakers. Le courant produit par ces machines est en effet susceptible d’endommager l’appareil de soutien cardiaque, mettant en danger la vie de l’utilisateur.
Quel est le prix d'une balance connectée ?
Les balances connectées sont des objets Tech relativement abordables. Les premiers prix commencent aux alentours de 20 euros, ce qui n’est guère plus cher qu’une balance classique de bonne qualité. Bien entendu, il faudra faire quelques concessions sur les fonctionnalités. À ce niveau de prix, n’espérez pas un écran de qualité ou même une connectivité Wi-Fi. Vous aurez toutefois l’essentiel pour suivre l’évolution de vos différentes métriques physiologiques.
Plus les tarifs montent, plus les balances deviennent complexes : connexion via Wi-Fi, gestion de plusieurs utilisateurs, écran avec graphiques, finitions en métal, gestion de la santé cardiaque… Bien entendu, le budget demandé sera en conséquence. Les modèles les plus onéreux plafonnent aux alentours de 350 euros.
Quelle est la balance connectée la plus fiable ?
Comme nous le disions plus haut, toutes les balances connectées fonctionnent sur le principe de la bio-impédance électrique. Chaque constructeur utilise ensuite ses propres algorithmes pour interpréter les résultats. Lors de nos essais, il en ressort une constante : les données sont très proches entre chaque balance, peu importe le prix, avec des variations de moins de 2 % en moyenne.
En somme, une balance à 20 euros sera susceptible de vous donner des comptes-rendus presque similaires à ceux d’un modèle à 100 euros.
Dès lors, vous devez vous demander quel est l’intérêt d’investir dans un modèle haut de gamme si les résultats sont quasi-identiques à une balance moins onéreuse ? Avec un pèse-personne haut de gamme, vous aurez plus d’indications sur la façon d’interpréter les résultats au sein de l’application. Les constructeurs prennent un grand soin à proposer des applications mobiles qui font office de coach. En entrée de gamme, il faut souvent se débrouiller avec des graphiques sans aucune autre explication à côté. Le prix n’est donc pas une question de fiabilité, mais plutôt de confort pour l’utilisateur.
Où acheter une balance connectée ?
Les balances connectées sont maintenant bien répandues dans l’Hexagone. Vous pouvez ainsi en acheter en grandes surfaces, chez des enseignes comme Carrefour, Auchan, Boulanger ou encore Darty.
Le commerce en ligne est aussi une bonne option pour l’achat d’une balance connectée. Les sites de e-commerce tels que Cdiscount, Fnac, Rakuten ou encore Amazon sont une bonne source pour dégoter votre future balance connectée. Les prix sont d’ailleurs souvent plus bas sur les sites en ligne, ce qui pourra vous faire économiser quelques précieux euros.
N’oublions pas non plus les sites web des fabricants. Withings, Terraillon, Xiaomi et compagnie vendent directement leurs balances via leurs boutiques en ligne. Durant les périodes de soldes, il est avisé d’y jeter un coup d’œil, les prix sont souvent très intéressants !