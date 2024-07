Éric Carreel, président de Withings : "L'IA, je n'avais jamais vu une telle révolution, la santé est prête à être disruptée"

« On ne peut plus considérer que tout le monde va aller aux urgences à chaque fois qu'il a un peu mal à la gorge, ou qu'il ne se sent pas bien. On ne peut plus considérer que le médecin va suivre les malades chroniques uniquement avec un rendez-vous tous les six mois. Donc la santé doit sortir du milieu médical, elle doit être dans nos vies, et pour cela, il faut qu'il y ait de la mesure qui remonte ».