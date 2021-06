Des stations autonomes pour faire un bilan de santé en 6 minutes ? Le pari du Français Bodyo (Vidéo)

Le principe, c'est d'abord de s'identifier. On fait une prise de température et on suit un premier parcours, que l'on appelle le « parcours prévention ». Avec des capteurs, on mesure 26 paramètres, qui vont être de la biométrie, le poids, la taille. On travaille aussi sur la composition corporelle : la masse grasse, la masse musculaire, la masse osseuse et la masse hydrique. Ensuite, on mesure l'oxygénation du sang avec l'oxymétrie, et la tension artérielle avec un tensiomètre.