EHang nous dévoile son impressionnant taxi drone, qui a franchi l'étape des vols tests en Asie (Vidéo)

D'une hauteur de 1,77 mètre et d'une largeur de 5,61 mètres, l'aéronef aux 16 hélices peut transporter deux passagers sur une distance pouvant atteindre les 35 kilomètres lorsque sa charge utile atteint son maximal, soit 220 kg. La charge utile comprend ainsi les passagers et leurs bagages, qui se rangent dans un petit coffre situé à l'arrière de l'appareil. À l'intérieur, les sièges sont plutôt confortables et un écran nous renseigne sur la vitesse et la position du taxi drone notamment.