L'Agence européenne de la sécurité aérienne verrait bien les taxis volants débarquer sous 3 à 5 ans

L'AESA, dont la mission consiste à promouvoir le plus haut niveau possible de sécurité et de protection environnementale dans le domaine de l’aviation civile, voit d'un bon œil les résultats de cette étude. « Cela nous permettra de mettre en place les règles et réglementations pour ce domaine d'une manière qui soit alignée sur les attentes et les perceptions des citoyens », indique le régulateur.