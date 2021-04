UPS compte acheter pas moins de 150 avions électriques à décollage vertical

Ainsi doté, ALIA-250 doit pouvoir disposer d’une vitesse de croisière supérieure à celle d’un hélicoptère léger, tout en étant considérablement moins polluant et plus économique à l’usage. L’aéronef devrait également venir concurrencer l’avion dans certains usages. S’il reste plus lent et moins autonome qu’un avion léger classique, ALIA-250 aura l’avantage de pouvoir se poser presque n’importe où. De quoi permettre des trajets, certes courts, mais directs. Ce qui peut, dans certains cas, constituer un gain de temps non négligeable.