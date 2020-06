Le plus gros avion électrique de la planète a réussi son premier vol

La société américaine MagniX a réussi son pari de faire voler le plus gros avion commercial électrique au monde. Vendredi 29 mai, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de moteurs électriques destinés à l'aérien a effectué avec succès le vol inaugural de la version électrique du Cessna 208 Grand Caravan, un petit aéronef capable de transporter jusqu'à 14 passagers. Certes loin de certains fantasmes, mais avec de réelles certitudes pour l'avenir, et une base de travail encourageante.

MagniX est parvenue à faire voler durant très exactement 28 minutes le Cessna au-dessus de Moses Lake, petite ville américaine de l'État de Washington qui surplombe un lac éponyme, sans provoquer la moindre émission de CO 2 dans les airs. Un exploit pour cette société, qui fait de l'appareil le plus grand au monde à avoir bouclé son premier vol d'essai en mode électrique.

Transformer les projets d'aujourd'hui en alternatives économiquement viables demain

L'appareil, dont 2 600 exemplaires ont été vendus dans le monde, gagne à assister à l'évolution des batteries. Pour le moment, il embarque une très pesante batterie lithium-ion 750 V de 1 100 kg. En l'état, l'aéronef serait utilisable et économiquement viable (hors coût d'achat ou de location) sur de courtes distances régionales comme un Marseille-Cannes, un Paris-Amiens, un Rennes-Nantes ou un Lyon-Genève par exemple. Reste à savoir quel pourrait être le temps de chargement plein d'une batterie dans les mois et années à venir.

Malgré certains échecs (Airbus et Rolls Royce ont laissé tomber l'E-FAN X), d'autres projets, à des stades plus ou moins avancés, sont en cours pour réinventer l'aéronautique et basculer dans l'ère de l'électrique. Outre easyJet et Wright Electric, qui visent le haut du panier en développant un avion électrique de 186 places dont les premiers essais en vol sont espérés pour 2023, nous vous avons récemment parlé sur Clubic d'Alice, aéronef de la société israélienne Eviation, de taille comparable à la version électrique du Cessna Grand Caravan, mais à l'autonomie plus importante (jusqu'à 1 000 voire 1 050 kilomètres).