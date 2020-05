Alice : le projet d'avion électrique de l'Israélien Eviation est plus que jamais relancé

La société israélienne Eviation a démarré le développement de son avion électrique, baptisé Alice, il y a de cela trois ans. Après un passage remarqué au Salon du Bourget il y a un an, le projet a connu un coup d'arrêt le 22 janvier 2020 suite à l'incendie de son premier prototype du côté de Prescott (Arizona), aux États-Unis, lors de ce qui devait être un simple essai au sol. Mais tel le phénix, Alice est en train de renaître de ses cendres, et l'officialisation d'un partenariat avec GKN Aerospace, poids lourd des équipementiers de l'aéronautique, témoigne de la bonne avancée du programme. Même si tout reste relatif sur le marché de l'aérien électrique.

GKN Aerospace est l'un des principaux fournisseurs de pièces de l'aéronautique, avec des clients comme Airbus, Boeing, Bombardier ou Lockheed Martin. La firme britannique est notamment partenaire du programme Wing of Tomorrow d'Airbus, visant à créer des systèmes et structures modernes pour les ailes en carbone. L'entreprise fournira à Eviation les ailes de son avion, l'empennage (qui, placé à l'arrière du fuselage, assure la stabilité en vol d'un aéronef) et les systèmes d'interconnexion du câblage électrique (en ce sens, elle est un concurrent du Français Latécoère).

Après l'accord, des travaux de conception et de fabrication ont été lancés sur le site d'Eviation en Israël, ainsi que dans plusieurs centres d'ingénierie GKN Aerospace sur le continent européen. Le co-fondateur et PDG d'Eviation, Omer Bay Yohay, s'est dit « convaincu que nous verrons GKN Aerospace prendre une part croissante de nos efforts de développement et de fabrication à mesure que le programme arrive à maturité et qu'Alice approche de la production ».