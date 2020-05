Air France et l'Airbus A380 : c'est fini, et avec deux ans d'avance

Après plus d'une décennie de bons et loyaux services, l'Airbus A380 tire sa révérence chez Air France, qui se souviendra du vol inaugural opéré le 20 novembre 2009 entre Paris et New York, qui avait vu les 538 passagers à bord être impressionnés par son calme intérieur, qui fera sa légende. Le groupe Air France-KLM a annoncé, mercredi 20 mai, la fin immédiate de l'exploitation de la totalité de sa flotte d'A380. Une nouvelle qui lui coûtera cher à court terme.

La crise du Covid-19 n'aura été qu'un accélérateur de sa chute. Déjà en 2019, le plus gros client d'Airbus, Emirates, émettait des doutes à son sujet, et souhaitait remplacer une commande de 39 appareils A380 par des A330 et A350. Aujourd'hui, la compagnie du Golfe tenterait d'annuler cinq de ses huit dernières livraisons. Lufthansa, la plus puissante compagnie européenne à qui la crise va coûter près 2 milliards d'euros en remboursement de billets, a annoncé début avril le retrait de sa flotte de six A380.