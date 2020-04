Emirates répond à l'UFC-Que Choisir et affirme proposer le remboursement à ses clients

Un Airbus A380 d'Emirates (© Emirates)

Emirates propose trois options à ses clients

Lire aussi :

Air France : Bruno Le Maire exige une politique verte et la fin des trajets courts



Un demi-million de remboursements en attente

Source : Communiqué de presse

À l'instar d'easyJet, qui a déjà apporté sa réponse sur le sujet à l'UFC-Que Choisir , la compagnie Emirates, listée par l'association de consommateurs parmi les 57 transporteurs aériens préférant imposer l'avoir en lieu et place du remboursement , avec mise en demeure à la clé, a rappelé il y a quelques jours proposer plusieurs options à ses clients et partenaires commerciaux, parmi lesquelles on retrouve... le remboursement. Explications.En réalité, Emirates a lancé un programme de remboursement depuis le 14 avril 2020. En tout cas, il fait partie de l'une des trois options proposées. Dans le détail, la compagnie propose aux clients concernés par des annulations de vols et des restrictions de voyage de conserver leur billet actuel pendant 24 mois. Toutes celles et ceux qui auront réservé un billet d'ici le 30 juin, pour un voyage prévu au plus tard le 30 novembre 2020, bénéficieront de ce choix s'ils le souhaitent. La nouvelle date de voyage doit tout de même être sélectionnée dans les deux ans suivant la date d'émission du billet originel.Il existe une seconde option, qui permet d'obtenir un avoir, un bon de voyage dont le montant serait strictement équivalent à celui payé lors de la réservation initiale. Le transporteur note que le bon peut être utilisé sans frais de modification, qu'il est valable un an depuis sa date d'émission et peut être prolongé une seconde année.La troisième et dernière option proposée par Emirates est celle du remboursement. La compagnie aérienne met à disposition des clients ou voyageurs déçus et empêchés un formulaire en ligne permettant de réclamer le remboursement de son billet ou d'un avoir qui ne serait pas utilisé, le tout sans aucune pénalité pécuniaire., a déclaré Sir Tim Clark, le président d'Emirates.La compagnie s'efforce donc à laisser le choix à ses clients, en assurant qui plus est renforcer sa capacité de remboursements en attente, en la faisant passer de 35 000 demandes mensuelles à 150 000, l'objectif étant de régulariser toutes les demandes d'ici le début du mois d'août. Emirates aurait à traiter, pour l'heure, près d'un demi-million de remboursements.