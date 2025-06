Côté opérationnel, les bénéfices sont immédiats. Le terminal, qui est compatible avec tous les modems et toutes les constellations Ka NGSO (les satellites non géostationnaires qui permettent un Internet rapide via la bande Ka), offre aux compagnies une liberté totale dans le choix de leurs opérateurs. Plus besoin de s'enfermer dans un écosystème propriétaire : l'adaptabilité devient la règle, avec la garantie d'investissements pérennes.