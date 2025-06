On apprend en effet que la compagnie aérienne américaine, qui avait commencé à équiper en connectivité satellitaire Starlink sa flotte internationale (plus de 1000 avions concernés au total) et certaines lignes régionales, fait une pause sur une vingtaine d'appareil.

Ce rétropédalage (temporaire et à petite échelle) concerne en l'occurrence des appareils court courrier Embraer E175, affectés à des lignes régionales de la compagnie, précise le Wall Street Journal cité par Futurism.

Le WSJ rapporte que, sur ces avions, les pilotes recevaient des interférences statiques lors de leurs échanges radio avec les contrôleurs aériens. Une enquête menée par United Airlines a rapidement établi un lien entre ces interférences et l'installation récente d'antennes Starlink sur ces appareils, conduisant la compagnie à mettre momentanément à l'arrêt la connectivité Starlink sur les avions concernés.