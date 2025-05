Officiellement en dehors du gouvernement américain, Elon Musk n'a plus qu'une idée en tête : se concentrer à 100 % sur ses différentes entreprises, et notamment SpaceX. Et si l'on en croit ses dires, la société, dont la valorisation avoisine la somme folle des 350 milliards de dollars, va entrer dans une toute nouvelle ère.