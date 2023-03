Plus gros, plus lourds, plus puissants : SpaceX envoie ses premiers satellites Starlink V2 en orbite

Enfin, il ne faut pas s'imaginer que SpaceX va entamer du jour au lendemain sa transition vers la deuxième génération de sa constellation. D'une part, il reste un certain nombre de satellites V1.5 à envoyer en orbite, et on ne sait pas si la ligne de production a déjà terminé sa transition. De plus, il s'agit déjà d'évaluer la performance de ces grandes unités et de voir si elle correspond aux modèles avant d'augmenter la cadence… ce qui aura probablement encore un impact à la hausse sur le nombre de lancements de SpaceX. L'entreprise maintient un rythme ahurissant d'environ 7 à 8 décollages par mois, en attendant l'entrée en fonction de Starship et de ses nouvelles capacités pour envoyer encore plus de satellites Starlink en orbite basse.