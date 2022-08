Starlink arrive sur les bateaux de croisière, la mégaconstellation dépasse les 3 000 satellites

3, 2, 1, décollage ! Les lancements de la fusée Falcon 9 de SpaceX n'ont plus nécessairement l'honneur des articles de presse, fût-elle spécialisée : il y en a déjà eu 38 cette année, dont plus de 25 uniquement consacrés à la constellation de connectivité Starlink. Techniquement, c'est un challenge jusqu'ici parfaitement maîtrisé, avec une cadence des vols et des réutilisations impeccable, une litanie incroyable de succès et même, ce matin du 31 août, une 150e tentative d'atterrissage de l'étage principal de la fusée réussie.

Les débuts de la constellation Starlink en 2019, puis en 2020 semblent déjà loin, au rythme des décollages actuels. Pensez donc, plus de 1 200 satellites ont été déployés pour la constellation, juste en 2022 ! De la même façon, les inquiétudes et avertissements des astronomes, celles des agences et des organismes d'observation des débris et collisions spatiales, ou les appels à réglementer le secteur se sont fondus dans le concert des lancements en série.