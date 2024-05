Selon ces experts indépendants, Starlink devrait générer 6,6 milliards de dollars de revenus en 2024 !

La rentabilité de la constellation Starlink, qui compte aujourd'hui pratiquement 6 000 satellites et fournit un service de connectivité, est un sujet à débat depuis déjà plusieurs années. En effet, la constellation a vu le jour après une annonce d'Elon Musk en janvier 2015, et ce, afin de générer plus de revenus que l'activité historique de SpaceX centrée sur les lancements de charges utiles en orbite. Reste que la firme californienne est privée, on ne connaît donc pas ses résultats annuels ni les chiffres précis de Starlink.

Le cabinet spécialisé Quilty Space a réalisé une étude ce printemps, publiée le 9 mai, consistant à étudier la santé économique de Starlink en fonction du nombre publié de clients, de différentes sources privées ou publiques, et des différents accords annoncés ces derniers mois (navires de croisière, avions, tracteurs, containers…). Pour eux, Starlink va générer pas moins de 6,6 milliards de dollars annuels de revenus d'ici fin 2024.