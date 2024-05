Tesla : Elon Musk annonce un gros investissement pour le développement du réseau de superchargeurs

L'homme le plus riche du monde a par ailleurs précisé dans le même message que cet investissement ne concernera que la création de nouvelles stations. « Ce chiffre ne concerne que les nouveaux sites et les expansions, sans compter les coûts d'exploitation, qui sont beaucoup plus élevés » précise le patron de Tesla.

Une communication qui ne doit pas être sans rapport avec l'annonce qui avait été faite le mois dernier du licenciement imminent de 10% de la force de travail de Tesla (soit plus de 14 000 personnes). Elon Musk doit ainsi vouloir montrer que la réduction des effectifs n'est en rien une manifestation d'une baisse des ambitions de la société. À l'heure actuelle, Tesla compte au total plus de 50 000 superchargeurs à travers le monde, réunis au sein d'environ 6 000 stations.