Tesla lance l'abonnement annuel et change ses formules d'adhésion pour les utilisateurs des Superchargeurs

« Les propriétaires de Tesla continueront de bénéficier d'une expérience fluide et entièrement automatisée sur le réseau Superchargeur, à des tarifs inférieurs à ceux appliqués aux non-membres. Les propriétaires de véhicules électriques ont désormais un choix plus vaste, via des formules plus abordables », se justifie Tesla. Précision utile : les Superchargeurs restent bien accessibles même sans abonnement, et ce pour tous les conducteurs de voitures électriques.