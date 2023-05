Tesla Supercharger : les prix rebaissent enfin ?!

La guerre russo-ukrainienne entamée il y a plus d'un an a eu un effet dévastateur sur l'état du marché de l'énergie. Si finalement les coupures d'électricité tant redoutées en France n'ont pas eu lieu, le tarif de cette énergie a par contre connu de fortes perturbations, avec une hausse explosive sur le marché, et un pic enregistré en septembre dernier.

Mais depuis, les prix n'ont eu de cesse de baisser, au point de retrouver les niveaux qui étaient les leurs avant le déclenchement des hostilités par Moscou. Et si ce recul bienheureux des tarifs n'est pour le moment pas encore répercuté sur les factures des particuliers, Tesla a cependant décidé de suivre le mouvement.