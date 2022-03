Aux États-Unis, la hausse des prix du carburant fait les affaires de Tesla

La crise énergétique qui a commencé il y a quelques mois s'est encore aggravée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions des pays de l'OTAN à l'encontre du pays dirigé par Vladimir Poutine. Le conflit dépasse largement les frontières, allant jusqu'à taper dans le portefeuille des Américains qui décident de plus en plus de se tourner vers l'électrique pour soulager leurs dépenses.