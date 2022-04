Superchargeurs Tesla pour tous : quel bilan après deux mois d'ouverture ?

Avec ses premières Model S, Tesla a déployé un réseau de recharge rapide propriétaire. Le but : démocratiser le plus rapidement possible la voiture électrique et rassurer les conducteurs concernant l’autonomie. Au fil des années, le réseau de Superchargeurs est devenu une référence en matière d’écosystème pour la voiture électrique : rapide, simple, abordable, fiable et disponible en nombre, le réseau Tesla cumule les éloges. A l’image des voitures de la marque, ces bornes de recharge rapide redéfinissent le segment et donnent du fil à retordre à d’autres opérateurs, qui n’ont guère d’autre choix que suivre le cahier des charges et le rythme de Tesla pour se faire une place.