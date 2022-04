Essai Volvo C40 Recharge Twin : du plumage et un peu trop de ramage

A l’intérieur pas de surprise : l'ambiance et l’habitabilité sont directement calquées sur celles du Volvo XC40 Recharge. On retrouve le poste de conduite à l’ergonomie relative, où la plupart des commandes sont accessibles via l’écran central qui repose sur une plateforme Google en natif. Sans grandes nouveautés donc, l’affichage des consommations se montre toujours sommaire et il faut passer par les menus pour forcer ou non le freinage régénératif. En revanche, on apprécie d’autant plus la camera 360° dans cette version où la rétrovision centrale est bouchée par la lunette plus réduite.