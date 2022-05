Essai Kia Niro hybride : on a testé le nouveau SUV full-hybrid coréen

Sur autoroute, la tenue de cap ne souffre d’aucune critique, tout comme les aides à la conduite de niveau 2. Le SUV se dote pour cela du système HDA qui met à contribution la plupart des béquilles électroniques comprises dans la gamme « Drive Wise » de Kia. Le régulateur de vitesse s’adapte en temps réel aux limitations avec la lecture des panneaux et l’aide au maintien dans la file. Dans les bouchons, il peut compter sur l’assistance à la conduite LFA. En revanche, on regrette l’absence de l’affichage des angles-morts par caméra, une trouvaille technologique du groupe coréen dont on ne peut se passer après l’avoir expérimenté dans les plus gros SUV électriques et hybrides Kia/Hyundai.