Essai Citroën C5 X hybride rechargeable : un confort de conduite qui frôle la perfection

Allons directement au constat : cette C5 X est dans la parfaite lignée des meilleures berlines à suspension hydropneumatique de la marque. Et c’est notamment le cas dans la version hybride rechargeable qui, pour des raisons d’image et non pas techniques, fait le choix d’amortisseurs à deux butées hydrauliques pilotées (sans contrôle électronique sur les versions Puretech essence). A l’usage, le paramétrage et les configurations techniques font des merveilles. Car avec les ressorts les plus souples trouvés dans la banque d’organe des fournisseurs et des butées de fin de course plus courtes, l’amortissement se montre incroyablement doux sans même avoir recours à la coûteuse suspension à sphères vertes.