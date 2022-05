Essai Fiat 500X hybride : une micro-hybridation pour un petit SUV vieillissant

Pire encore : si elle accepte désormais Apple Carplay (avec un câble uniquement) et Android Auto, l’affichage est encore plus petit avec de larges bandes noires sur les côtés. Avec CarPlay par exemple, on pourra uniquement afficher huit icones, et la cartographie est vraiment très petite. En contrepartie, le système se montre très réactif et Fiat a conservé les commandes physiques pour la climatisation. Un bon point pour ne pas quitter la route des yeux afin de régler la bonne température. Juste en dessous prennent place les deux ports USB (type A) pour les passagers avant. Un troisième port de même type est également intégré derrière l'appuie-coude central pour les passagers à l’arrière. Aucun système de recharge sans fil pour un smartphone n’est proposé, mais qu’importe, un câble étant requis pour profiter de CarPlay et Android Auto, et la charge étant plus rapide ainsi.