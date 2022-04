Essai Toyota Prius hybride rechargeable : la pionnière des voitures vertes est-elle toujours la plus efficiente ?

La seconde mouture de la Prius IV hybride rechargeable affiche un design plus aérodynamique et se distingue par ses nouvelles petites optiques LED et le double bosselage vitrée de sa lunette arrière. Six ans après son premier PHEV, Toyota a eu le temps de peaufiner ses technologies et améliorer ses performances. Au menu, la nouvelle Toyota Prius branchée annonce une consommation réduite, une batterie de plus grande capacité promettant une meilleure autonomie et un temps de recharge optimisé. La berline intègre en outre une innovante pompe à chaleur à injection de gaz pour la climatisation et un toit solaire pour booster son autonomie.