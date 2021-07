On a testé Coyote sur Android Auto : faut-il y adhérer avant de prendre la route ?

Concernant la formule qui nous intéresse ici, comptez 11 euros par mois sans engagement et 120 euros pour un an de service. C'est plus cher que l'offre de base, et certains pourraient même dire que c'est finalement assez cher payé pour profiter de cette extension sur l'écran de son véhicule. En effet, selon Coyote, 56% de la communauté aurait réclamé l'arrivée de l'application sur Android Auto. En revanche, pas sûr que parmi ces 56%, beaucoup d'utilisateurs soient disposés à payer encore plus cher pour en profiter alors que la solution concurrente est disponible gratuitement.