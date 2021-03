Avec Cloud for Navigation, TomTom affirme son savoir-faire face à Google Android Automotive

TomTom a fait partie des cartographes à démocratiser les indications de guidage telles que « au feu, tournez à droite » ou « à la pharmacie, tournez à gauche », mélangeant ainsi la base de données des points d'intérêts (POI) avec la navigation. Et cette multitude d'informations peut désormais être exploitée sur des écrans de plus en plus grands, mais aussi sur des compteurs numériques, sur des affichages tête haute et même sur des écrans déportés du côté passager.

TomTom ajoute qu'il sait d'ores et déjà gérer toutes les tailles d'écran et même proposer des systèmes d'affichage tête haute en réalité augmentée. George De Boer reste pour l'heure discret sur ses partenaires et ne nous indiquera pas s'il est impliqué dans ce genre de solution proposée notamment chez Mercedes et Volkswagen.