Le démontage de l'APK du Google Play Store version 43.0.18-31 a révélé une chaîne de caractères intrigante : « This app was designed for tablets and is compatible with your car ». Cette simple phrase annonce un changement majeur dans la manière dont les applications seront présentées aux utilisateurs.

Google entend ainsi mettre en lumière les apps spécifiquement optimisées pour les grands écrans, qu'il s'agisse de tablettes ou de systèmes d'infodivertissement automobiles. Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie, où les consoles centrales des véhicules modernes s'apparentent de plus en plus à de véritables tablettes tactiles. L'objectif est clair : offrir une expérience utilisateur fluide et adaptée, que l'on soit sur sa tablette à la maison ou dans sa voiture.

Cette initiative pourrait bien encourager les développeurs à repenser leurs applications pour tirer pleinement parti des possibilités offertes par ces nouveaux formats d'écrans. En fin de compte, c'est toute l'expérience mobile qui pourrait s'en trouver enrichie, avec des applications plus immersives et fonctionnelles sur les grands écrans.