Les applis Android vont enfin pouvoir se lancer automatiquement après leur installation depuis le Play Store

Parallèlement à cette fonctionnalité d'ouverture automatique des applis au moment du téléchargement, Google plancherait aussi sur un complément lié. Un système de notifications vous rappellerait les applis fraîchement installées, mais restées totalement inutilisées pendant 24 heures.



Ce mécanisme permettrait de vous remémorer l'existence de ces nouveautés que vous avez peut-être téléchargées sur un coup de tête avant de les oublier complètement par la suite. C'est là une précaution utile pour les plus étourdis d'entre nous, pour leur éviter de passer à côté d'applis potentiellement intéressantes après les avoir récupérées.

Et à l'inverse, si vous avez téléchargé une application et l'avez par la suite oubliée sans l'ouvrir pour la visiter et encore moins l'utiliser, alors c'est sans doute qu'elle ne vous servira jamais. Dans ce cas, cette option supplémentaire de rappel vous permettra de faire le ménage dans ces apps inutiles téléchargées sur un coup de tête ou à force d'en avoir vu la pub sur les réseaux sociaux. Il fallait y penser, à ce futur pense-bête.

Ce petit plus arrive après l'énorme et très utile nouveauté de Google, qui permet enfin le téléchargement de plusieurs applications en simultané. Le Store semble muscler son jeu et jouer les gros bras face à la concurrence.