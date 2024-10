Sur le papier, 128 Go de stockage pourraient sembler amplement suffisants. Pourtant, 3 526 photos plus tard, 52 applications installées, 8 Go de téléchargements effectués et 76 conversations WhatsApp engagées, votre smartphone commence à faiblir. Et soudain, l’alerte fatale : la mémoire est pleine. Vous n’avez plus le choix, il va falloir supprimer des contenus et désinstaller des applications. Oui, mais par où commencer ?