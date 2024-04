Android va vous permettre de mettre certaines apps malveillantes en quarantaine

Sous Android, la mise en quarantaine d'une application modifie son interaction avec le système et l'utilisateur. Bien qu'elle reste visible dans le lanceur et les paramètres, l'application est soumise à des restrictions. Elle ne peut pas afficher de notifications, ses fenêtres sont cachées, les activités en cours sont stoppées, et elle ne peut pas déclencher de sonneries. De plus, elle devient inaccessible pour les autres applications et ne peut ni se lier à elles ni recevoir de diffusions. En somme, une application en quarantaine est similaire à une application désactivée, à la différence qu'elle reste visible dans le lanceur. Cette nouvelle condition de quarantaine s'inscrit entre les états « suspendu » et « désactivé » déjà existants sur Android.



Les API pour mettre en quarantaine une application sont semblables à celles utilisées pour la suspension, avec l'ajout d'un indicateur spécifique. Initialement, pendant le développement, les applications système pouvaient mettre en quarantaine d'autres applications si elles avaient la permission SUSPEND_APPS. Cependant, cette fonctionnalité a été révisée pour exiger la nouvelle permission QUARANTINE_APPS, qui est réservée à l'application vérificatrice du système ou à une application signée avec le même certificat que le système d'exploitation. Ainsi, seuls des services intégrés comme Play Protect auront la capacité de mettre les applications en quarantaine. Google est fermement décidée à vous faire préférer Android.