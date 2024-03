Android 15 va bloquer l’installation d’applications trop anciennes

Cet aspect permet de profiter d'une liberté très appréciable, mais peut également provoquer d'importants soucis en ce qui concerne la sécurité. Si le Play Store est désormais très surveillé, ce n'est pas le cas d'autres stores, et il n'est pas rare de retrouver sur certaines boutiques « alternatives » des applications bourrées de malwares.

Du côté de chez Google, on a pris la décision d'empêcher l'installation d'applications élaborées pour des versions antérieures d'Android. Avec Android 14, impossible par exemple d'installer une application si cette dernière n'est pas compatible (au minimum) avec Android 6.0.

Il va sans dire que plus une application est ancienne, et donc incompatible avec les versions les plus récentes d'Android, plus celle-ci est vulnérable.