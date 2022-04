Cette nouvelle fonctionnalité du Google Play Store vous évitera de télécharger des applications obsolètes

Google a été plutôt clair là-dessus. Le géant de la tech a annoncé que les applications qui ne visent pas un niveau d'API situé dans les deux années précédant la dernière version majeure d'Android ne seront plus indexées sur le Play Store. Elles ne seront plus non plus rendues disponibles à l'installation pour les smartphones à jour. Pour précision, un nouveau niveau d'API est mis en place à chaque mise à jour majeure d'Android. Pour Android 12, l'API porte le numéro 31, et la version précédente, Android 11, portait quant à elle le numéro 30.