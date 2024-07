Android nightmare : Google va purger son store des applications de mauvaise qualité

Le Play Store n'est pas exempt d'applications inutiles, de mauvaise qualité, voire carrément dangereuses. Spyware, ransomware, applications trompeuses qui en imitent d'autres, remplies de publicités ou buguées jusqu'à l'os, il était grand temps que Google vienne assainir sa boutique. Pour sécuriser sa plateforme, la société vient d'annoncer des mesures plus strictes visant à protéger ses usagers et à garantir une expérience utilisateur plus agréable. Les apps non conformes n'ont plus que quelques semaines devant elles avant d'être supprimées définitivement.