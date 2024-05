Google va faciliter la suppression de vos données personnelles sur Android

Google s’est là-dessus inspiré d’Apple qui exige la même chose depuis la mi 2022. Si c’est définitivement une bonne nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices de mobiles Android, le déploiement d’une telle nouveauté sur le Play Store devrait permettre plus généralement de limiter l’utilisation de nos données personnelles par les grandes plateformes. Plus besoin d’aller chercher les pages, pas toujours bien indexées de gestion des données, le Play Store devrait offrir un accès facile et direct à ces pages web, pour le plus grand bonheur des défenseurs et défenseuses de la vie privée.