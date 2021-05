Google Play Store : les développeurs bientôt tenus d'expliquer l'usage des données dans leurs applications

Ces nouvelles règles d'utilisation seront déployées de façon progressive. Les éditeurs pourront commencer à renseigner ces informations concernant la collecte de données dès le quatrième trimestre 2021. Elles seront affichées dans le Play Store un peu plus tard, au premier trimestre 2022.

Au deuxième trimestre 2022 les développeurs n'auront plus le choix et devront obligatoirement indiquer leurs pratiques en matière de confidentialité. Google refusera ainsi toute nouvelle application ou mise à jour qui ne contient pas ses informations, et retirera les logiciels de son store en cas de manquement.