Après avoir stoppé les mises à jour sur iOS, Google marque ses propres applications comme obsolètes

Depuis le 8 décembre, Apple oblige désormais les éditeurs à publier dans l'App Store les données utilisateur récupérées par leurs applications tout en expliquant le but de cette collecte. Apple expliquait que ce processus était obligatoire pour toute nouvelle application ainsi que chacune des mises à jour publiées.

Face à cette nouvelle politique, Google a pris le parti d'anticiper la chose en publiant de nouvelles versions juste avant l'entrée en vigueur de celle-ci. Toutefois, cela fait plus de deux mois que les applications n'ont reçu aucune nouvelle fonctionnalité et surtout aucun correctif.

Selon Ars Technica, qui rapporte l'affaire, le problème prend désormais une autre ampleur. Récemment, lorsque les utilisateurs tentaient d'utiliser l'une de ces applications, ils recevaient un message de Google expliquant que cette dernière était obsolète et ne disposait pas des derniers correctifs de sécurité.

Sont notamment concernées : Gmail, Google Photos, Google Maps, Google Search, Google Drive (ainsi que Sheets et Docs) ou encore Google Duo, Google Keep et Google Home.