Google et Apple bloqueront les apps qui partagent sans consentement les informations de géolocalisation

Selon The Verge, via le Wall Street Journal, Google et Apple entendent bannir cette pratique. Apple aurait ainsi donné aux développeurs deux semaines pour retirer le kit de développement de X-Mode et Google a mis en place une échéance d'une semaine avec la possibilité de l'étendre jusqu'à 30 jours.

Par la suite, les éditeurs ne respectant pas cette nouvelle politique verront leurs applications tout simplement retirées de l'App Store et du Play Store. À l'heure actuelle, 400 applications seraient concernées. Elles rassembleraient au total plus de 60 millions d'utilisateurs actifs.

Sur son site, X-Mode explique que sa technologie permet de faire le lien entre une campagne effectuée sur Facebook par une marque spécifique et la visite de l'utilisateur au sein d'une boutique de cette même marque. L'un de ses clients, Upsie, souhaite de son côté savoir quels utilisateurs sont sortis d'un Apple Store ou d'une boutique d'électronique avec un nouveau smartphone afin de leur vendre un programme de garantie étendue. Un autre cas d'usage vise à déterminer qui est passé devant une boutique physique pour recibler cette personne avec une publicité en ligne.