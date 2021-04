iOS et vie privée : Apple refuse déjà certaines mise à jour d'applications sur son App Store

La firme de Cupertino se montre plus stricte envers les applications qui ont recours à des outils tiers afin de collecter les données personnelles des utilisateurs sans leur consentement.

Sont notamment visées les applications qui exploitent des kits de développement logiciel (SDK) qui les aident à pister les utilisateurs et à récupérer des informations telles que le modèle de smartphone utilisé, l'adresse IP, le temps passé sur une application…

Ces informations peuvent être utiles aux développeurs pour mieux comprendre leur audience et s'adapter plus efficacement aux besoins réels. Mais certains comportements agacent Apple : le fait de ne pas prévenir l'utilisateur de la collecte de données, de ne pas lui laisser le choix et surtout la vente de ces données à des fins publicitaires.