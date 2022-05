Apple va forcer les développeurs à inclure cette fonctionnalité essentielle à la gestion de votre compte

Cependant, cela ne signifie pas qu’à partir du 30 juin, il sera forcément plus facile de se débarrasser de tous les comptes dont on ne veut plus. Si l’application concerne une industrie fortement réglementée, comme les services financiers ou de santé, il pourra vous être demandé de procéder à des étapes supplémentaires avant de pouvoir effacer vos identifiants. De plus, rien n’oblige les développeurs à supprimer immédiatement votre compte, ils devront juste vous informer du temps nécessaire pour que votre demande soit validée et envoyer une confirmation lorsque l’opération a été réalisée. Et si la suppression doit forcément commencer au sein de l’application, les créateurs auront tout de même le droit de vous rediriger vers une page web pour la finaliser.