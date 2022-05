Apple aurait retiré plus de 2,8 millions d'applications de son App Store en 6 ans

Depuis 2016, la firme de Cupertino a lancé une opération de grand nettoyage sur son App Store. En effet, le géant américain a décidé de procéder à une suppression des applications qui ne correspondent plus à certains prérequis nécessaires afin de pouvoir continuer d’exister sur la plateforme d’Apple. Parmi ces conditions, trois cas de figure peuvent se présenter : soit l’application ne fonctionne plus correctement, soit elle ne correspond plus aux directives de révision actuelles, soit elle est tout simplement considérée comme obsolète.