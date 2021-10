Apple veut que les apps vous proposent obligatoirement une fonction de désinscription d'ici début 2022

En outre, Apple a révélé que son outil permettant de signaler des arnaques ou des contenus offensants, abusifs et illégaux dans les applications de l’App Store était désormais disponible sur iOS 15 et iPadOS 15, et le serait également sur macOS Monterey. Pour l’heure toutefois, il n’est présent qu’en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, mais il sera déployé prochainement dans d’autres régions du monde.