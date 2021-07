L'App Tracking Transparency aurait déjà coûté 20 % de leurs revenus aux annonceurs

En les empêchant d’avoir accès à l’IDFA (Identifier for Advertisers), qui les autorise à suivre le parcours des utilisateurs et utilisatrices d’iPhone sur différentes applications et, in fine, de comprendre leurs préférences pour leur proposer de la publicité ciblée, l’App Tracking Transparency n’est rien de moins qu’une gigantesque épine dans le pied des annonceurs.

Depuis le déploiement d’iOS 14.5, seuls 20 % des utilisateurs et utilisatrices appuient sur « oui » lorsque leur téléphone leur demande s’ils souhaitent recevoir de la publicité ciblée. Une victoire, se vante Apple, pour la protection des données personnelles , mais une situation des plus critiques pour les entreprises dont le business repose justement sur la collecte et la revente de ces mêmes données. Mais le pire serait encore à venir d’après Brian Bowman. Le gros des retombées ne pourra être estimé que lorsque le taux d’adoption d’iOS 14.6 (la dernière version) dépassera les 80 %.

L'homme d'affaires estime ainsi que, si les revenus moyens de ces entreprises est en baisse de 15 à 20 % depuis avril dernier, certaines accusent déjà de pertes de l’ordre de 40 %. Faute de pouvoir proposer à un ciblage précis à leurs clients (et donc de plus grande valeur pour eux), ceux-ci s’en détournent en faveur de plates-formes comme TikTok , Facebook ou Google, qui expérimentent sur leurs algorithmes pour s’adapter à ces contraintes.