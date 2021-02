iOS 14.5 affichera davantage de publicité dans l’App Store

Pour certains observateurs de la tech, la pilule a du mal à passer. Et pour cause : cela fait maintenant des mois que le torchon brûle entre Facebook et Apple, laquelle rendra considérablement plus difficile la collecte de données personnelles du réseau social dans sa prochaine mise à jour.

Pour rappel, Apple lancera au printemps prochain App Tracking Transparency, un programme permettant à ses utilisateurs de proscrire la collecte de données personnelles des applications, tout en continuant à les utiliser.

Facebook qui, comme beaucoup d’autres, fait justement son beurre sur la collecte de données, le profilage des utilisateurs et la vente de publicités ciblées, s’est ainsi lancé dans une vaste campagne de lobbying visant à faire rendre les armes à Apple — laquelle ne démord pas qu’elle agit dans l’intérêt de ses clients.

Seulement, les découvertes de 9to5Mac tendent à faire tomber le masque de la firme de Cupertino. En effet, les développeurs ont plusieurs leviers pour promouvoir leurs applications. L’un des meilleurs reste d’en faire la publicité sur les réseaux sociaux, souvent très efficaces en matière de ciblage. Or si Facebook et consorts ont accès à moins de données, le ciblage est moins pertinent. Et les développeurs de se tourner vers d’autres moyens de promouvoir leur travail. Alors pourquoi ne pas miser directement sur l’App Store, où les gens vont justement pouvoir télécharger leur appli en un clic ?

Pour certains, tout ce petit manège se résumerait donc à Apple cherchant à s’imposer comme le meilleur fournisseur d’espaces publicitaires ciblés sur iOS. Un objectif qui, s’il devait se concrétiser, ternirait un peu l’image de chevalier blanc de la confidentialité qu’aime se donner Apple depuis plusieurs années.