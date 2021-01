Facebook lance des actions contre Apple pour abus de position dominante, Tim Cook riposte

Le P.-D.G. d'Apple n'entend pas se laisser faire, et selon Reuters à l'occasion d'une conférence sur la vie privée, l'homme a largement critiqué les applications collectant massivement les informations personnelles.

S'il n'a pas précisément mentionné Facebook, il n'en a pas vraiment eu besoin. Forcé de se soumettre à la politique de l'App Store, Facebook a dû montrer patte blanche et la quantité des données collectées sur iOS est désormais visible par tous.

Tim Cook explique qu'à l'heure où la désinformation et les théories complotistes se multiplient à un rythme effréné, il est non seulement temps de revoir les algorithmes qui les alimentent, mais plus globalement de repenser la philosophie actuelle. Selon lui, on ne peut plus accepter un modèle consistant à capter toujours plus l'attention de l'utilisateur dans le seul but de continuer à collecter un nombre toujours plus important de données.

À ce propos, Apple est sous le coup d'une plainte déposée par l'activiste Max Schrems au sujet de l'IDFA. L'homme expliquait que cet identifiant était activé par défaut sur les iPhone. L'utilisateur devait alors le désactiver manuellement, et ainsi mettre fin au suivi. C'est ce que compte désormais proposer Apple.