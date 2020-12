Opposé à la politique anti-tracking d'iOS, Facebook se paie une pleine page dans les journaux américains

Pour être exact, c’est l’identifiant publicitaire de l’iPhone qui, en cas de refus de l’utilisateur, ne pourra être partagé avec Facebook (et n’importe quelle autre application d’ailleurs). C’est cet identifiant unique qui permet aux régies publicitaires de connaître vos préférences de consommation en vous suivant à la trace sur toutes vos applications, et de vous servir ensuite de la publicité ciblée. Par conséquent, si le partage de cette clé s’arrête, la publicité « ciblée » ne l’est plus vraiment.